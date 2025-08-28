Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Chuẩn bị giao dịch ngân hàng trực tuyến và các tài liệu liên quan; theo dõi số dư tài khoản để đảm bảo tính chính xác và nhất quán của các báo cáo tài chính.

• 准备网上银行交易及相关资料;跟踪账户余额,确保财务报表的准确性和一致性。

• Quản lý quy trình xuất hoá đơn, lưu trữ hoá đơn gốc và duy trì hồ sơ kế toán một cách chính xác.

• 管理发票开具流程,存档原始发票,并准确维护会计档案。

• Ghi chép chi tiết tất cả các giao dịch nhập khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và yêu cầu báo cáo.

• 详细记录所有进口交易,确保遵守法律法规及申报要求。

• Sắp xếp, lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán một cách có hệ thống.

• 系统地整理、存档和管理会计凭证。

• Lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng quý.

• 编制月度及季度财务报表。

• Phân tích và tính toán chi phí sản phẩm và chi phí vận hành khi cần thiết.

• 必要时分析并核算产品成本及运营成本。

• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khai báo thuế và tham gia vào công tác lập kế hoạch thuế, đảm bảo tuân thủ quy định.

• 协助准备税务申报资料,参与税务筹划工作,确保合规。