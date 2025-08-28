Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: Toà City Light 45 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Chuẩn bị giao dịch ngân hàng trực tuyến và các tài liệu liên quan; theo dõi số dư tài khoản để đảm bảo tính chính xác và nhất quán của các báo cáo tài chính.
• 准备网上银行交易及相关资料;跟踪账户余额,确保财务报表的准确性和一致性。
• Quản lý quy trình xuất hoá đơn, lưu trữ hoá đơn gốc và duy trì hồ sơ kế toán một cách chính xác.
• 管理发票开具流程,存档原始发票,并准确维护会计档案。
• Ghi chép chi tiết tất cả các giao dịch nhập khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và yêu cầu báo cáo.
• 详细记录所有进口交易,确保遵守法律法规及申报要求。
• Sắp xếp, lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán một cách có hệ thống.
• 系统地整理、存档和管理会计凭证。
• Lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng quý.
• 编制月度及季度财务报表。
• Phân tích và tính toán chi phí sản phẩm và chi phí vận hành khi cần thiết.
• 必要时分析并核算产品成本及运营成本。
• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khai báo thuế và tham gia vào công tác lập kế hoạch thuế, đảm bảo tuân thủ quy định.
• 协助准备税务申报资料,参与税务筹划工作,确保合规。
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
