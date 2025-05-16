Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Mức lương
1 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 81B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
-Chăm sóc khách hàng Premier.
-Tư vấn khách hàng trực tiếp, lấy thông tin khách hàng
-Tư vấn khách hàng qua Zalo & telesales
-Các báo cáo, phân tích, nhập dữ liệu
-Hỗ trợ công việc khác (nếu có)
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Chăm sóc khách hàng, nhiệt tình, chu đáo
-Nhẹ nhàng, giao tiếp và ứng xử khéo léo
-Giọng nói chuẩn, không nói ngọng.
-Chủ động trong công việc, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
-Khả năng tin học văn phòng cơ bản
Năng động, nhanh nhẹn, tư tin, Có tinh thần trách nhiệm.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, gặp gỡ Celeb
-Được tham gia các hoạt động của Công ty: Du Lịch, Team Building, Tổ chức sinh nhật hằng tháng
-Hỗ trợ đóng mộc thực tập
-Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí..
-Trợ cấp đầy đủ chi phí điện thoại, các thiết bị, công cụ làm việc
-Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
