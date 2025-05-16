Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

-Chăm sóc khách hàng Premier.

-Tư vấn khách hàng trực tiếp, lấy thông tin khách hàng

-Tư vấn khách hàng qua Zalo & telesales

-Các báo cáo, phân tích, nhập dữ liệu

-Hỗ trợ công việc khác (nếu có)

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chăm sóc khách hàng, nhiệt tình, chu đáo

-Nhẹ nhàng, giao tiếp và ứng xử khéo léo

-Giọng nói chuẩn, không nói ngọng.

-Chủ động trong công việc, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

-Khả năng tin học văn phòng cơ bản

Năng động, nhanh nhẹn, tư tin, Có tinh thần trách nhiệm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, gặp gỡ Celeb

-Được tham gia các hoạt động của Công ty: Du Lịch, Team Building, Tổ chức sinh nhật hằng tháng

-Hỗ trợ đóng mộc thực tập

-Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí..

-Trợ cấp đầy đủ chi phí điện thoại, các thiết bị, công cụ làm việc

-Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THE JAMU MOMMY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin