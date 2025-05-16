Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281 - 283 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật theo kế hoạch.

Kiểm tra, ghi nhận thông số vận hành, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

Giám sát, hướng dẫn nhà thầu và khách hàng thi công đúng quy định.

Thống kê chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng ngày.

Ghi chép nhật ký ca trực, bàn giao công việc đầy đủ.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện: Điện công nghiệp, Điện tử, Điện lạnh, Nhiệt lạnh,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà hoặc bệnh viện.

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.

Quà tặng, thưởng vào các dịp lễ trong năm.

Tháng lương thứ 13.

Du lịch trong và ngoài nước, team building,...

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin