Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 281
- 283 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật theo kế hoạch.
Kiểm tra, ghi nhận thông số vận hành, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
Giám sát, hướng dẫn nhà thầu và khách hàng thi công đúng quy định.
Thống kê chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng ngày.
Ghi chép nhật ký ca trực, bàn giao công việc đầy đủ.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện: Điện công nghiệp, Điện tử, Điện lạnh, Nhiệt lạnh,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà hoặc bệnh viện.
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà hoặc bệnh viện.
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
Quà tặng, thưởng vào các dịp lễ trong năm.
Tháng lương thứ 13.
Du lịch trong và ngoài nước, team building,...
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.
Các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...).
Quà tặng, thưởng vào các dịp lễ trong năm.
Tháng lương thứ 13.
Du lịch trong và ngoài nước, team building,...
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.
Các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN ONKY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI