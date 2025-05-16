Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gateway - Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ học viên, giáo viên và lịch học.

Hỗ trợ phụ huynh, học viên trong quá trình tư vấn và tuyển sinh.

Tham gia sắp xếp, tổ chức các sự kiện và hoạt động nội bộ của trường.

Phối hợp cùng bộ phận marketing trong việc quay và hỗ trợ sản xuất video (TikTok, v.v.).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo lại từ đầu. Có thể giao tiếp được bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

Tác phong cẩn thận, thân thiện và kỹ năng giao tiếp tốt.

Thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Word, Excel và Google Sheets.

Ưu tiên ứng viên có khả năng hỗ trợ hoạt động truyền thông, tự tin trước ống kính.

Tại CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cứng ( 8 triệu) cạnh tranh + thưởng theo hiệu suất công việc. Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn, đảm bảo phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Lương cứng ( 8 triệu) cạnh tranh

thưởng theo hiệu suất công việc

Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN).

Văn hoá làm việc tích cực: Môi trường thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo và chủ động trong công việc.

Tham gia các hoạt động nội bộ: Team building, sự kiện, đào tạo nội bộ... giúp gắn kết và nâng cao tinh thần đội ngũ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CORNERSTONE MUSIC VIỆT NAM

