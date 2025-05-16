Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng theo định kỳ.

Quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để phục vụ cho công việc kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Nam từ 22 - 35 tuổi

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

