Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Hồ Chí Minh ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng theo định kỳ.
Quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để phục vụ cho công việc kinh doanh.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22 - 35 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Số 42, Đường số 48, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

