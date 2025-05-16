Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 113 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nghiệp vụ kế toán thu - chi
Hoạch toán, đối chiếu số liệu nội bộ với ngân hàng
Lập BCTC năm, tháng, báo cáo thuế
Phát hành hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu vào
Tính lương, BHXH, thuế TNCN
Lưu trữ chứng từ, sổ sách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc liên quan
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Trung thực, chăm chỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định
Thưởng lễ, tết, dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN PHÚ ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 50 Trần Minh Quyền, Phường 10, Quận 10

