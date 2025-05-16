Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/17 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn (HORECA).

. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

. Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

. Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo khách hàng định kỳ.

. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại (promotion) tại các điểm bán.

. Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

. Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đơn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tuổi từ 24 đến 32 tuổi ( Ưu tiên bạn Nam)

+ Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học các nghành liên quan đến kinh tế.

+ Tiếng Anh giao tiếp

+ Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

+ Có ngoại hình là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được tạo cơ hội phát huy năng lực của bản thân.

+ Lương cơ bản: 10 -12 triệu/ Tháng

+ Hoa hồng 2%/ Doanh số bán hàng

+ Thời gian làm việc: Từ 8-17h ( Thứ 2 đến T7)

+ Lương tháng 13 và thưởng hàng năm

+ Có BHXH và các Quyền lợi khác theo Luật lao động VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ MIỀN NAM

