Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC NAM TRUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Đường S3 Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

- Giám sát công tác thi công dự án.

- Đảm bảo tiến độ công trình và dự án được giao

- Phối hợp làm các hồ sơ đấu thấu, dự thầu...

- Phối hợp công tác hoàn thiện: Hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, biên bản nghiệm thu, ... - Phối hợp thực hiện công tác báo cáo, công tác nghiệm thu, và thanh quyết toán công trình, dự án được giao.

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liền quan

- Có kinh nghiệm 1 năm lĩnh vực xây dựng cầu cống, đường, dân dụng.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h-17h)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC NAM TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12-20TR, thỏa thuận khi phỏng vấn...

- Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác

