Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: KCN Thuận Thành 1, Nam Sách, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thủ kho phân công trách nhiệm quản lý thiết bị , tài sản cho BĐH Công trường.
- Cập nhật số lượng vật tư nhập xuất tồn.
- Tham gia điều phối, điều chuyển vật tư, thiết bị tài sản qua các Công trường.
- Báo cáo vật tư, thiết bị tồn kho vào ngày 25 hàng tháng.
- Phân công trách nhiệm quản lý thiết bị, tài sản cho BĐH công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thủ kho tại các công ty xây dựng.
- Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng xử lý excel tốt
- Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm
- Kỹ năng quản lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
- Hưởng 12 ngày phép/năm
- Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng
- Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của Công ty : Team Building, du lịch nghỉ mát cho cả gia đình, dã ngoại, Gala cuối năm, v.v...
- Lương tháng 13, thưởng Lễ tết, Thưởng cuối năm, Thưởng theo năng lực làm việc
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Có cơ hội quản lý các dự án tầm cỡ quốc tế.
- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo mong muốn và nguyện vọng của nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà N01-T5, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

