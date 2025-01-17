Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thủ kho phân công trách nhiệm quản lý thiết bị , tài sản cho BĐH Công trường.

- Cập nhật số lượng vật tư nhập xuất tồn.

- Tham gia điều phối, điều chuyển vật tư, thiết bị tài sản qua các Công trường.

- Báo cáo vật tư, thiết bị tồn kho vào ngày 25 hàng tháng.

- Phân công trách nhiệm quản lý thiết bị, tài sản cho BĐH công trường

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm thủ kho tại các công ty xây dựng.

- Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng xử lý excel tốt

- Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm

- Kỹ năng quản lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

- Hưởng 12 ngày phép/năm

- Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng

- Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của Công ty : Team Building, du lịch nghỉ mát cho cả gia đình, dã ngoại, Gala cuối năm, v.v...

- Lương tháng 13, thưởng Lễ tết, Thưởng cuối năm, Thưởng theo năng lực làm việc

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Có cơ hội quản lý các dự án tầm cỡ quốc tế.

- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo mong muốn và nguyện vọng của nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

