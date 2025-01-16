Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Thanh Liêm ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện giao hàng dược phẩm bằng xe máy đến các Khách hàng (Nhà thuốc, PM/PK, Bệnh Viện,..).
- Thực hiện hoạt động thu tiền trực tiếp từ khách hàng.
- Thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng (nếu có).
< Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn >

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Tuổi dưới 35 tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
- Có kinh nghiệm giao hàng xe máy/ xe máy công nghệ.
- Nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng giao hàng.
- Được trang bị đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, hao mòn xe.
- Hưởng đầy đủ các phúc lợi BHXH, YT, TN, thưởng vào các dịp lễ (1/1, 1/5, 2/9) và cuối năm.
- Khám sức khoẻ tổng quát, Bảo hiểm tại nạn 24/24, Phép năm,...
- Du lịch hằng năm theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

