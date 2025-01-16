Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Thanh Liêm ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thực hiện giao hàng dược phẩm bằng xe máy đến các Khách hàng (Nhà thuốc, PM/PK, Bệnh Viện,..).
- Thực hiện hoạt động thu tiền trực tiếp từ khách hàng.
- Thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng (nếu có).
< Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn >
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam. Tuổi dưới 35 tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
- Có kinh nghiệm giao hàng xe máy/ xe máy công nghệ.
- Nhiệt tình trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo các kỹ năng giao hàng.
- Được trang bị đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, hao mòn xe.
- Hưởng đầy đủ các phúc lợi BHXH, YT, TN, thưởng vào các dịp lễ (1/1, 1/5, 2/9) và cuối năm.
- Khám sức khoẻ tổng quát, Bảo hiểm tại nạn 24/24, Phép năm,...
- Du lịch hằng năm theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
