Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Thanh Liêm ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

- Thực hiện giao hàng dược phẩm bằng xe máy đến các Khách hàng (Nhà thuốc, PM/PK, Bệnh Viện,..).

- Thực hiện hoạt động thu tiền trực tiếp từ khách hàng.

- Thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng (nếu có).

< Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn >

- Nam. Tuổi dưới 35 tốt nghiệp cấp 3 trở lên.

- Có kinh nghiệm giao hàng xe máy/ xe máy công nghệ.

- Nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng giao hàng.

- Được trang bị đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, hao mòn xe.

- Hưởng đầy đủ các phúc lợi BHXH, YT, TN, thưởng vào các dịp lễ (1/1, 1/5, 2/9) và cuối năm.

- Khám sức khoẻ tổng quát, Bảo hiểm tại nạn 24/24, Phép năm,...

- Du lịch hằng năm theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

