Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Đối diện cổng chính Trường THPT Chuyên Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ trung tâm phát hiện và xử lý rủi ro kịp thời, đánh giá và đưa ra yêu cầu giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng vận hành trung tâm.
Theo dõi và đánh giá các hoạt động vận hành, báo cáo vận hành liên quan (ACS, pending, bảo lưu, tái tục, hiệu suất giáo viên, hiệu suất phòng học, cơ sở vật chất, an toàn học sinh,...).
Xây dựng hệ thống quản trị vận hành tại Hệ thống trung tâm
Kiểm soát, giám sát và đánh giá chất lượng của toàn hệ thống (dịch vụ giảng dạy,...)
Đưa ra ý tưởng về chương trình, hình thức đào tạo... để đảm bảo mục tiêu + định hướng của Công ty.
Hỗ trợ xây dựng và duy trình hệ thống đào tạo và phát triển, bao gồm: chính sách đào tạo, quy trình đào tạo, hệ thống lưu trữ thông tin; truyền đạt và hướng dẫn đến các Khối/Phòng ban trong toàn Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Giáo dục.
Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực (12 - 15tr/tháng)
Mức lương:
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,... theo luật định.
Được nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định pháp luật.
Tham gia các khóa đào tạo, phát triển.
Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty.
Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt nhất của Công ty.
Chính sách miễn học phí tại trung tâm dành cho con CBNV Công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

