Tuyển Kế toán trưởng Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động phòng kế toán của công ty.

• Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ.

• Kiểm soát các nghiệp vụ thu – chi, công nợ, chi phí, tài sản cố định, hàng tồn kho, hóa đơn chứng từ.

• Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược tài chính, dòng tiền và tối ưu chi phí hoạt động.

• Đảm bảo công tác bảo mật số liệu kế toán và thông tin tài chính liên quan đến các đối tác trong lĩnh vực quốc phòng.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các cơ quan chức năng liên quan.

• Quản lý và đào tạo đội ngũ kế toán viên, xây dựng quy trình, quy chế tài chính – kế toán nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: 30 – 45 tuổi.

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương, ưu tiên từng làm tại công ty phân phối thiết bị kỹ thuật, công nghiệp, quốc phòng hoặc doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn.

• Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

• Có khả năng ngoại ngữ Tiếng Anh.

• Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam, luật thuế, pháp luật doanh nghiệp.

Tại Bateco Vietnam., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bateco Vietnam., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin