Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD

Sika Việt Nam đang tìm kiếm một Chuyên viên Thuế giàu kinh nghiệm để hỗ trợ dự án của bộ phận Tài chính Kế toán. Vị trí này sẽ đảm nhận việc điều chỉnh và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng.

Chuyên viên Thuế

Nếu bạn có kinh nghiệm và đang tìm kiếm một công việc ngắn hạn, đây có thể là cơ hội phù hợp.

+ Hình thức: Hợp đồng dịch vụ (freelancer)

+ Thời gian: 3 tháng (8 - 10/2025)

+ Nhiệm vụ chính: Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT cho khách hàng

+ Địa điểm làm việc: sẽ trao đổi cụ thể để phù hợp với ứng viên và công việc (làm việc tại nhà hoặc tại công ty)

Công việc bao gồm:

• Rà soát và tham gia thực hiện điều chỉnh các sai sót về thuế suất GTGT đã áp dụng cho khách hàng

• Phối hợp với kế toán công ty trong quy trình điều chỉnh thuế. Tham gia quá trình lập và nộp các tờ khai thuế và hóa đơn điều chỉnh (tương ứng với 36 kỳ khai thuế cho 31 khách hàng chủ đạo)

• Đại diện công ty làm việc với khách hàng để giải trình, đàm phán và xử lý các vấn đề liên quan.

• Lập kế hoạch điều chỉnh thuế trên cơ sở đồng thuận với khách hàng.

• Chủ động liên hệ và theo dõi chặt chẽ tiến độ điều chỉnh thuế với từng khách hàng theo phân công.