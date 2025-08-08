Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD

Sika Limited (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Sika Limited (Vietnam)

Chuyên viên thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại Sika Limited (Vietnam)

Mức lương
1 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 1 - 12 USD

Sika Việt Nam đang tìm kiếm một Chuyên viên Thuế giàu kinh nghiệm để hỗ trợ dự án của bộ phận Tài chính Kế toán. Vị trí này sẽ đảm nhận việc điều chỉnh và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng.
Chuyên viên Thuế
thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Nếu bạn có kinh nghiệm và đang tìm kiếm một công việc ngắn hạn, đây có thể là cơ hội phù hợp.
+ Hình thức: Hợp đồng dịch vụ (freelancer)
+ Hình thức:
+ Thời gian: 3 tháng (8 - 10/2025)
+ Thời gian:
+ Nhiệm vụ chính: Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT cho khách hàng
+ Nhiệm vụ chính:
+ Địa điểm làm việc: sẽ trao đổi cụ thể để phù hợp với ứng viên và công việc (làm việc tại nhà hoặc tại công ty)
+ Địa điểm làm việc:
Công việc bao gồm:
• Rà soát và tham gia thực hiện điều chỉnh các sai sót về thuế suất GTGT đã áp dụng cho khách hàng
• Rà soát và tham gia thực hiện điều chỉnh các sai sót về thuế suất GTGT
• Phối hợp với kế toán công ty trong quy trình điều chỉnh thuế. Tham gia quá trình lập và nộp các tờ khai thuế và hóa đơn điều chỉnh (tương ứng với 36 kỳ khai thuế cho 31 khách hàng chủ đạo)
• Phối hợp với kế toán công ty trong quy trình điều chỉnh thuế. Tham gia quá trình lập và nộp các tờ khai thuế và hóa đơn điều chỉnh
• Đại diện công ty làm việc với khách hàng để giải trình, đàm phán và xử lý các vấn đề liên quan.
• Lập kế hoạch điều chỉnh thuế trên cơ sở đồng thuận với khách hàng.
• Chủ động liên hệ và theo dõi chặt chẽ tiến độ điều chỉnh thuế với từng khách hàng theo phân công.

Với Mức Lương 1 - 12 USD Thì Cần Những Gì

Tại Sika Limited (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Home based working for freelancer positions

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sika Limited (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sika Limited (Vietnam)

Sika Limited (Vietnam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

