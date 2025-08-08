Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD

Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
400 - 550 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 400 - 550 USD

* Quản lý công nhân tại các dây truyền sản xuất ( tuân thủ quy định) quản lý 5S tại trong ca sản suất
* Quản lý kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng.
* Quản lý máy móc làm việc trong ca
* Quản lý tỷ lệ hoàn thành trong ca của từng công nhân
* Giải quyết sự cố trong ca
* Báo cáo cấp trên khi phát sinh bất thường
* Chuẩn bị dụng cụ thiết bị nguyên vật liệu tài liệu cho công nhân sản xuất trong ca
* Quản lý chất lượng sản phẩm trong ca làm việc
* Quản lý và đào tạo cấp dưới kỹ năng làm việc, báo cáo, 5S, Kaizen, an toàn...
QUYỀN LỢI
* Hỗ trợ chi phí đi lại (xăng xe)
* Nghỉ trung bình 6 ngày/ tháng
* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
* Chế độ phúc lợi xã hội tốt (du lịch, tiệc cuối năm...)
* Thưởng và tăng lương hàng năm
* Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật

Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 1A và 1B KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-chuyen-to-truong-san-xuat-thu-nhap-400-550-thang-tai-ha-noi-job366254
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
350 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP PAC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP PAC GROUP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shindengen Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD Navigos Search
25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD Fukoku Vietnam Co., Ltd.
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm