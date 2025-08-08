Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.
- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 400 - 550 USD
* Quản lý công nhân tại các dây truyền sản xuất ( tuân thủ quy định) quản lý 5S tại trong ca sản suất
* Quản lý kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng.
* Quản lý máy móc làm việc trong ca
* Quản lý tỷ lệ hoàn thành trong ca của từng công nhân
* Giải quyết sự cố trong ca
* Báo cáo cấp trên khi phát sinh bất thường
* Chuẩn bị dụng cụ thiết bị nguyên vật liệu tài liệu cho công nhân sản xuất trong ca
* Quản lý chất lượng sản phẩm trong ca làm việc
* Quản lý và đào tạo cấp dưới kỹ năng làm việc, báo cáo, 5S, Kaizen, an toàn...
QUYỀN LỢI
* Hỗ trợ chi phí đi lại (xăng xe)
* Nghỉ trung bình 6 ngày/ tháng
* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
* Chế độ phúc lợi xã hội tốt (du lịch, tiệc cuối năm...)
* Thưởng và tăng lương hàng năm
* Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật
Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI