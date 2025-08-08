Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD

I. Mục tiêu công việc

- Đảm bảo vận hành hệ thống tài chính – kế toán đồng bộ, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ pháp luật.

- Thiết lập và duy trì quy trình quản trị tài chính – kế toán mang tính hệ thống, gắn với định hướng phát triển bền vững của Công ty.

- Dẫn dắt, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên Tài chính – Kế toán trở thành đội ngũ bền vững

- Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tài chính – thuế – pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tư vấn chiến lược tài chính, hỗ trợ Ban lãnh đạo tối ưu chi phí, dòng tiền và ra quyết định đầu tư hiệu quả.

II. Nhiệm vụ chính

1. Quản trị tài chính – kế toán mang tính hệ thống

- Xây dựng, hoàn thiện và giám sát các quy trình kế toán – tài chính – ngân sách.

- Lập kế hoạch tài chính dài hạn & ngắn hạn gắn với chiến lược kinh doanh.

- Thiết lập hệ thống báo cáo quản trị phục vụ Ban lãnh đạo ra quyết định.

2. Kiểm soát chuyên môn & pháp lý

- Đảm bảo việc hạch toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đúng chuẩn mực.

- Quản lý và kiểm soát các vấn đề thuế, cập nhật và tuân thủ quy định pháp luật.

- Vận hành, tối ưu phần mềm kế toán vào công cụ quản trị tài chính.

3. Dẫn dắt & phát triển đội ngũ

- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo chuyên môn cho nhân viên phòng Tài chính – Kế toán.