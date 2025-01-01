Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển kỹ năng cho cá nhân và doanh nghiệp. Với sứ mệnh cung cấp giải pháp đào tạo chất lượng, vượt trội, Pal Academy tập trung vào các khóa đào tạo trong các lĩnh vực: Phát triển bản thân, Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng Lãnh đạo, Phát triển Kinh doanh và đội nhóm. Không ngừng chú trọng vào việc cập nhật phong cách đào tạo hiện đại bằng cách kết hợp giảng dạy trực tiếp, học trực tuyến và bài giảng tương tác để đảm bảo rằng việc học diễn ra một cách linh hoạt và phù hợp với lịch trình của học viên. Pal Academy luôn mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng với trải nghiệm "Hơn cả mong đợi".

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

