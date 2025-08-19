Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L82 - A01 An Vượng Villa, KĐT Nam Cường, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kịch bản, dàn dựng, quay và dựng video 15-60s cho Reels, Tiktok, Shorts, Stories…

Chịu trách nhiệm đăng tải, tối ưu caption, hashtag, thumbnail phù hợp từng nền tảng.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Đề xuất ý tưởng, kịch bản chi tiết làm Video.

Thường xuyên cập nhật xu hướng, trends để áp dụng vào công việc quay, dựng video.

Thực hiện các đầu việc khác liên quan đến chuyên môn được cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết edit video (Capcut hoặc phần mềm tương đương).

Nhạy bén với xu hướng, bắt trend tốt.

Sáng tạo, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và chủ động.

Có khả năng viết kịch bản, biên tập lời thoại, thể hiện nội dung mạch lạc và tự nhiên.

Chủ động, nhanh nhạy với xu hướng, có tinh thần "dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm"

Tư duy ham học hỏi, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 triệu – 15 triệu (deal lương theo năng lực) + thưởng KPIs

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, trẻ trung, cởi mở.

Thưởng ngày, tuần, tháng, chạy chiến dịch.

Thưởng Lễ, Tết cho nhân viên.

Du lịch hằng năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với các ý tưởng, dự án mới

Được đào tạo những kỹ năng chuyên môn và tự do phát triển năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY

