Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Có thể dạy online hoặc offline.

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.

- Đối tượng học viên: Người đi làm.

- Số lượng học viên: 1- 6 học viên/ 1 lớp.

- Giáo viên đăng ký nhận lớp theo tuần, chịu trách nhiệm theo sát cho 1 khoá học khoảng 40 -80 giờ của học viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1982-2002.

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt ý rõ ràng.

- Ưu tiên có chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS từ 7.0, TOEIC từ 800. Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương đương: TESOL, CELTA,…

- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.

- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

- Với dạy online: Có máy tính cá nhân, có webcam, có mic, có đường truyền Internet ổn định. Có không gian, địa điểm phù hợp để giảng dạy.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tuỳ thuộc vào năng lực và thời gian làm việc:

+ Dạy offline trên lớp: 400.000 VNĐ - 600.000 VNĐ/ca (1.5h-2h dạy).

+ Dạy online: 300.000 VNĐ - 600.000 VNĐ/ca 3h dạy.

- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.

- Môi trường làm việc tự do, tại nhà.

- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.

- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin