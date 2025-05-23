Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NEOIMPLANT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ầng 17, VCCI Tower, Số 09 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

- Thực hiện lắp đặt, cài đặt và vận hành các thiết bị y tế chuyên ngành nha khoa tại phòng khám, bệnh viện hoặc cơ sở khách hàng;

- Tiến hành bảo trì định kỳ và sửa chữa thiết bị theo lịch trình được giao;

- Xử lý các tình huống sự cố khẩn cấp, phát hiện và sửa chữa lỗi kỹ thuật phát sinh;

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị đúng cách và hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng;

- Kiểm tra, chẩn đoán lỗi, thay thế hoặc sửa chữa linh kiện hỏng hóc;

- Ghi nhận các vấn đề kỹ thuật, báo cáo tình trạng thiết bị và đề xuất hướng xử lý lên cấp trên;

- Đảm bảo tuân thủ quy trình an toàn lao động và duy trì khu vực làm việc sạch sẽ, ngăn nắp.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật, Công nghệ thông tin hoặc Cơ điện tử;

- Có định hướng gắn bó lâu dài và phát triển trong lĩnh vực thiết bị y tế nha khoa;

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm cao;

- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lắp đặt, bảo trì các thiết bị y tế, đặc biệt là thiết bị nha khoa.

Tại CÔNG TY TNHH NEOIMPLANT VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;

Thưởng theo hiệu suất công việc và các khoản thưởng khác theo chính sách công ty;

Được đào tạo chuyên sâu về thiết bị nha khoa, cập nhật kiến thức và công nghệ mới;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật;

Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định, được tham gia các hoạt động nội bộ, du lịch hàng năm của công ty.

