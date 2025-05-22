Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Đảm nhiệm vai trò kế toán tổng hợp phụ trách toàn bộ báo cáo thuế và báo cáo quản trị của doanh nghiệp thương mại điện tử. Có khả năng tư vấn cho CEO trong các vấn đề liên quan đến dòng tiền, chiến lược thuế và phân tích quản trị tài chính nội bộ nhằm hỗ trợ ra quyết định nhanh và hiệu quả.

Theo dõi và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế TMĐT trên các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada...

Tư vấn cho CEO các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, kiểm soát rủi ro thuế, tối ưu chi phí hợp pháp;

Phân tích báo cáo tài chính nội bộ theo tháng/quý/năm để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh nhanh.

Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán;

Đảm bảo hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế đầy đủ, chính xác và nộp đúng hạn;

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu và có kinh nghiệm thực tế về thuế trong lĩnh vực TMĐT, đặc biệt là thuế GTGT, TNCN và thuế TNDN phát sinh từ sàn TMĐT.

Chủ động, xử lý số liệu nhanh, đưa ra phân tích & giải pháp tài chính sát thực tế;

Có tư duy tổng hợp và khả năng đưa ra phân tích tài chính nội bộ (báo cáo quản trị) để hỗ trợ ban giám đốc.

Trung thực – chính trực – chủ động – cẩn trọng - đáng tin cậy và giữ vững nguyên tắc;

Mong muốn gắn bó lâu dài, sẵn sàng học hỏi và phát triển cùng doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16.000.000 - 20.000.000 vnđ;

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 vnđ;

Phụ cấp đi lại: 300.000 vnđ (trên 10km) & 500.000 vnđ (trên 15km);

Lương tháng 13;

BHXH theo quy định của Luật lao động;

Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa học đào tạo;

Được cấp máy tính & thiết bị hỗ trợ công việc;

Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES

