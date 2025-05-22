Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chủ động khai thác khách hàng (có yếu tố thuận lợi từ thương hiệu của Công ty)

Linh hoạt báo giá theo yêu cầu khách hàng.

Chăm sóc khách hàng thường xuyên sau khi kết thúc hợp đồng.

Thường xuyên tìm hiểu đối thủ cạnh tranh.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, GTVT, Thương mại...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các công ty du lịch hoặc vận tải du lịch.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, internet.

Nhạy bén, linh hoạt, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-15 triệu đến không giới hạn dựa theo kết quả KPI

Hưởng các chế độ nghỉ phép thưởng tết theo quy định.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

