Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 26 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chủ động khai thác khách hàng (có yếu tố thuận lợi từ thương hiệu của Công ty)
Linh hoạt báo giá theo yêu cầu khách hàng.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên sau khi kết thúc hợp đồng.
Thường xuyên tìm hiểu đối thủ cạnh tranh.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Ban giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, GTVT, Thương mại...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các công ty du lịch hoặc vận tải du lịch.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, internet.
Nhạy bén, linh hoạt, chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-15 triệu đến không giới hạn dựa theo kết quả KPI
Hưởng các chế độ nghỉ phép thưởng tết theo quy định.
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
