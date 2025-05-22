Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 – D41 Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng (Danh sách data có sẵn)

- Tư vấn, chăm sóc thuyết phục nhu cầu đầu tư của khách hàng tiềm năng

- Phối hợp với phòng Marketing và phòng Dự án để tư vấn sản phẩm tốt nhất

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ - ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh...

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán

- Chịu được áp lực công việc, trung thực, sáng tạo, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM VIỆT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7tr - 8tr + Hoa hồng + Phụ cấp ( thu nhập tb từ 15-20tr/tháng)

- Nhận hoa hồng hàng tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng phát triển năng lực chuyên môn

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, lương tháng 13, du lịch công ty, thưởng lễ tết, sinh nhật, kết hôn...

- Thưởng cuối năm theo doanh số bán hàng

- Cơ hội thăng tiến cao

- Chế độ đãi ngộ đặc biệt cho nhân sự gắn bó lâu dài

- Làm việc môi trường , đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ, hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM VIỆT HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin