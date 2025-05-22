Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Vosta Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13BT9, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều phối công việc hàng ngày và theo dõi tiến độ các dự án

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, ghi chép và chuẩn bị tài liệu, báo cáo khi được yêu cầu

- Thay mặt Giám đốc truyền đạt thông tin tới các phòng ban và đối tác khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc lên quy trình, tổng hợp báo cáo, dữ liệu phục vụ công tác điều hành.

- Tham gia, hỗ trợ Giám đốc trong các cuộc họp, sự kiện, gặp gỡ đối tác

- Hỗ trợ việc tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân sự cho Công ty

- Giữ bảo mật các thông tin liên quan đến công việc và chiến lược kinh doanh

- Báo cáo công việc và đề xuất cải tiến quy trình cho quản lý cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: 25-45 tuổi

- Tốt nghiệp: nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan

- Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên nam, biết lái xe

- Có khả năng viết báo cáo, tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), biết sử dụng các công cụ quản lý công

việc

- Tinh thần trách nhiệm, trung thực, bảo mật thông tin và sẵn sàng làm việc linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Vosta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập

- Lương cơ bản: 20.000.000 triệu – 30.000.000 triệu (tùy theo năng lực)

• Phúc lợi khác

- Phụ cấp ăn trưa tại nhà hàng

- Thưởng và tăng lương theo hiệu suất công việc, có cơ hội thăng tiến

- Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty: BHXH, Nghỉ mát, teambulding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vosta Việt Nam

