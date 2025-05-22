Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cp công nghệ bảo trì và nâng cấp đường bộ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại công ty cp công nghệ bảo trì và nâng cấp đường bộ Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu, giao dịch và lập HĐ mua bán để cung cấp cho dự án
- Theo dõi HĐ mua bán hàng hóa, nhập kho, xuất bán, đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác
- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh theo ngày, tháng, quý, năm
- Tổng hợp xuất hóa đơn đầu ra phát sinh, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty
- Kê khai thuế hàng tháng, lập báo cáo tài chính theo quý, năm và các báo cáo gải trình chi tiết
- Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
- Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dùng ngành kế toán
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Tại công ty cp công nghệ bảo trì và nâng cấp đường bộ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 9-12 triệu tùy vị trí đáp ứng công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cp công nghệ bảo trì và nâng cấp đường bộ Việt Nam
