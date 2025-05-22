Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cp công nghệ bảo trì và nâng cấp đường bộ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

- Liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu, giao dịch và lập HĐ mua bán để cung cấp cho dự án

- Theo dõi HĐ mua bán hàng hóa, nhập kho, xuất bán, đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác

- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh theo ngày, tháng, quý, năm

- Tổng hợp xuất hóa đơn đầu ra phát sinh, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty

- Kê khai thuế hàng tháng, lập báo cáo tài chính theo quý, năm và các báo cáo gải trình chi tiết

- Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo