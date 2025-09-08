Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 08/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Peakview 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất video sáng tạo cho sản phẩm game mobile:
Thực hiện dựng video theo kịch bản được giao hoặc chủ động đề xuất ý tưởng mới (gameplay, trailer, viral...).
Thao tác hiệu ứng chuyển động (motion), hiệu ứng đặc biệt (VFX), âm thanh (SFX) và nhạc nền (BGM) để làm nổi bật yếu tố gameplay, cảm xúc và hook người xem.
Phối hợp với các team Art, Concept, UA Marketing để đồng bộ chất lượng hình ảnh – nội dung – hiệu quả truyền thông.
Chia sẻ kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm dựng và ứng dụng công cụ plugin, AI hỗ trợ (Kling, MidJourney, Veo…).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy bố cục hình ảnh, dựng nhạc khớp chuyển động, sử dụng các hiệu ứng cơ bản
Có tư duy Animation Basic (nắm chắc & áp dụng tốt 12 nguyên lý cơ bản của Animation vào công việc)
Hiểu biết vững về Animation, VFX/SFX và Motion Graphic để nâng cao trải nghiệm người xem
Có tư duy logic, thị giác tốt, có khả năng phối hợp teamwork và làm việc chủ động
Biết sử dụng hoặc sẵn sàng học thêm các phần mềm 2D/3D như Blender, Spine, Unity là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có hứng thú ứng dụng AI, plugin, script vào quy trình sáng tạo.
Có khả năng chủ động xử lý và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn tài nguyên cơ bản để triển khai video.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến $1000/ tháng; Review lương 2 lần trong năm;
Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ
Cơ hội được học hỏi, chia sẻ kiến thức chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia Video/Animation/Artist dày dạn kinh nghiệm trong công ty
Cơ hội làm các sản phẩm video cho các sản phẩm Mobile Game chất lượng, siêu hot hit với thành tích ấn tượng phá đảo BXH global
Được trải nghiệm văn hóa làm việc năng động, tập trung đào tạo và phát triển con người
Không gian làm việc chill chill hướng về hồ Hoàng Cầu và tàu điện trên cao, dành riêng cho iKamer, giúp truyền cảm hứng để thỏa sức sáng tạo
Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách...
Các chế độ đãi ngộ khác như Trợ cấp ăn trưa 1M/tháng, Gói khám sức khỏe cao cấp, đóng BHXH đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe 100%, teambuilding thường xuyên, du lịch dài ngày...
Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9-10, Tòa nhà Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

