Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Khu P, Tòa nhà Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của Công ty: Phát triển phần mềm quản lý dự án, Machine vision, PC control;
- Lập tài liệu hướng dẫn sử dụng; Lập báo cáo tuần/tháng/quý/năm đảm bảo KPI công việc theo đúng tiến độ đã đề ra;
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nội bộ khác, với các đối tác, và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lập trình thành thạo với ngôn ngữ C#.
Có kinh nghiệm Window Form, DevExpress, SQL Server
Có tư duy lập trình tốt, cầu tiến để phát triển kỹ năng bản thân
Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và lập trình hướng đối tượng (OOP)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Lương: Thỏa thuận. Performance review 2 lần/năm và đột xuất;
- Thưởng sinh nhật, lễ, tết, quý, tháng lương 13,...;
- Công tác: Công tác phí, Phụ cấp ăn, xe Công ty đưa đón,..;
- Chế độ phép linh hoạt 1 ngày/tháng áp dụng từ khi thử việc.
Chế độ sức khỏe cho nhân viên:
- Chế độ BHXH theo cấp bậc và thâm niên công tác;
- Tài trợ 100% thẻ BHSK Bảo Việt cho NLĐ và con đầu tiên, 70% cho con thứ 2,... khám tại tất cả các BV Công và Quốc tế;
- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại Bệnh viện dịch vụ 5 sao.
Tiện ích văn phòng:
- Không gian làm việc đầy đủ tiện nghi (văn phòng làm việc xanh, tủ lạnh, lò vi sóng..; siêu thị, nhà hàng, bể bơi, gym, bi-a, hair salon, trường mầm non ngay bên cạnh)
- Cơm văn phòng tự chọn.
Đào tạo:
- Đào tạo nội bộ, đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng... phục vụ công việc.
Các hoạt động sôi nổi:
- Du xuân, du lịch hè, family day 3 lần/năm;
- Cấp quỹ Entertainment 100k/người/tháng theo team/phòng ban;
- Tổ chức sinh nhật cho CBNV định kỳ 01 lần/tháng;
- Câu lạc bộ, giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a, esport,...
Thời gian làm việc: Từ T2 - hết thứ 6, thứ 7 làm việc/ nghỉ cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Khu P - Tòa nhà Hateco Apollo, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

