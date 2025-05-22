Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm biên tập nha khoa thẩm mỹ

Lên ý tưởng kịch bản quay, dựng phục vụ cho thương hiệu và quảng cáo

- Lên ý tưởng kịch bản cho các chương trình sự kiện truyền thông

- Có kỹ năng thu Voice để tối ưu các clip diễn hoạt

- Thực hiện các công việc TP yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Kinh nghiệm: 1 Năm trở lên

• Kỹ năng sáng tạo nội dung, hình ảnh, video

• Có khả năng làm MC

• Sử dụng thành thạo các công cụ và phương tiện đặc thù

• Nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nghiệm cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

