Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm biên tập nha khoa thẩm mỹ
Lên ý tưởng kịch bản quay, dựng phục vụ cho thương hiệu và quảng cáo
- Lên ý tưởng kịch bản cho các chương trình sự kiện truyền thông
- Có kỹ năng thu Voice để tối ưu các clip diễn hoạt
- Thực hiện các công việc TP yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lên ý tưởng kịch bản quay, dựng phục vụ cho thương hiệu và quảng cáo
- Lên ý tưởng kịch bản cho các chương trình sự kiện truyền thông
- Có kỹ năng thu Voice để tối ưu các clip diễn hoạt
- Thực hiện các công việc TP yêu cầu

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Kinh nghiệm: 1 Năm trở lên
• Kỹ năng sáng tạo nội dung, hình ảnh, video
• Có khả năng làm MC
• Sử dụng thành thạo các công cụ và phương tiện đặc thù
• Nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nghiệm cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

