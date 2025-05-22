Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Có kinh nghiệm biên tập nha khoa thẩm mỹ
Lên ý tưởng kịch bản quay, dựng phục vụ cho thương hiệu và quảng cáo
- Lên ý tưởng kịch bản cho các chương trình sự kiện truyền thông
- Có kỹ năng thu Voice để tối ưu các clip diễn hoạt
- Thực hiện các công việc TP yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Kinh nghiệm: 1 Năm trở lên
• Kỹ năng sáng tạo nội dung, hình ảnh, video
• Có khả năng làm MC
• Sử dụng thành thạo các công cụ và phương tiện đặc thù
• Nhiệt tình với công việc và có tinh thần trách nghiệm cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
