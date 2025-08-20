Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN

TẬP ĐOÀN HÀ THÀNH AUTO (Oto điện Thanh Xuân là đơn vị thành viên) được thành lập từ năm 2012 hoạt động trong lĩnh vực cung cấp ô tô và phụ tùng ô tô Ford/Vinfast chính hãng, dịch vụ bảo hành sửa chữa hoàn hảo với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn của Ford/Vinfast, tận tâm, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng với phương châm "QUÝ KHÁCH HÀI LÒNG – CHÚNG TÔI HẠNH PHÚC". Tập đoàn Hà Thành Auto khắc ghi tên mình với sứ mệnh mang những chiếc xe ô tô mạnh mẽ, bền bỉ, chất lượng đến với khách hàng. Sự thành công của Hà Thành Group hôm nay là quá trình phát triển lâu dài và bền vững dựa vào 6 giá trị cốt lõi được đội ngũ Ban lãnh đạo xác định ngay từ những ngày đầu thành lập. Đó chính là: "Kỷ luật - Trung thực - Tôn trọng - Tin cậy - Học hỏi - Truyền cảm hứng".