Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa CT1 - chung cư Vinahuld Cửu Long, 536 Minh Khai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1.Quản lý hoạt động kế toán – tài chính:

Tổ chức và giám sát toàn bộ công tác kế toán của công ty theo quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kiểm soát chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính, thuế (TNCN, TNDN, GTGT...).

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời và minh bạch của các báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo ngân sách.

2. Kiểm soát chi phí và dòng tiền:

Phân tích chi phí, dòng tiền, đánh giá hiệu quả tài chính các hoạt động kinh doanh.

Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

3. Thuế & Pháp lý tài chính:

Theo dõi việc kê khai, nộp thuế đúng hạn.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật về tài chính – kế toán.

4. Tư vấn & tham mưu:

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, kế hoạch chi tiêu.

Phối hợp xây dựng chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn.

5. Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán:

Tổ chức phân công, kiểm soát công việc của bộ phận kế toán.

Đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự trong bộ phận.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán.

Kinh nghiệm từ 05 năm vị trí tương đương, ưu tiên làm trong ngành thời trang, sản xuất.

Am hiểu sâu sắc về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán – thuế.

Nắm vững nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về quản lý đầu tư vốn, giám sát tài chính.

Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm Kế toán chuyên dụng

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập và triển khai kế hoạch

Kỹ năng tổ chức, phân tích, tư duy logic tốt.

Trung thực, trách nhiệm, có khả năng lãnh đạo và chịu được áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 20 - 25tr/ tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ Cấp Ăn Trưa, ĐT, Chuyên Cần

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng lễ, tết,.... theo tình hình kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước

Được làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo, cơ hội phát triển và học hỏi lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin