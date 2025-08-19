Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Tuyển dụng các vị trí công việc tại Tập đoàn và các công ty thành viên.
- Làm việc với Hiring Manager để hiểu rõ về chân dung ứng viên phù hợp: Mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, các yêu cầu đặc biệt...
- Tạo nguồn & phát triển Data ứng viên
- Phỏng vấn, đánh giá và tổ chức các bước tuyển dụng theo Quy trình Tuyển dụng.
- Thực hiện các thủ tục theo Quy trình Tiếp đón và Hỗ trợ Nhân sự mới, cùng các công việc liên quan khác.
- Phát triển thương hiệu tuyển dụng
- Lập báo cáo tuyển dụng, xây dưng các kênh tuyển dụng mới.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ trên 03 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Headhunt
- Tính cách thiện chiến, nhiều năng lượng, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực cao và thực hiện KPI công việc tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
