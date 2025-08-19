Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Tuyển dụng các vị trí công việc tại Tập đoàn và các công ty thành viên.

- Làm việc với Hiring Manager để hiểu rõ về chân dung ứng viên phù hợp: Mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, các yêu cầu đặc biệt...

- Tạo nguồn & phát triển Data ứng viên

- Phỏng vấn, đánh giá và tổ chức các bước tuyển dụng theo Quy trình Tuyển dụng.

- Thực hiện các thủ tục theo Quy trình Tiếp đón và Hỗ trợ Nhân sự mới, cùng các công việc liên quan khác.

- Phát triển thương hiệu tuyển dụng

- Lập báo cáo tuyển dụng, xây dưng các kênh tuyển dụng mới.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, …

- Có từ trên 03 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Headhunt

- Tính cách thiện chiến, nhiều năng lượng, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực cao và thực hiện KPI công việc tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 18tr - 22tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.