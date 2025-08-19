Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TMDV Fastcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436A/73, Đường 3/2, P.12, Q.10, Quận 10, Quận 10

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời).

Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,... tại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh tình trạng chậm trễ dẫn đến việc nhầm lẫn, thiếu sót trong khâu khớp quỹ hoặc kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,....

Nhập dữ liệu vào sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác có liên quan.

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa chúng vào sổ sách kế toán.

Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Đối chiếu số dư tài khoản

Kiểm duyệt chứng từ thanh toán của các phòng ban, bộ phận, chứng từ hoàn trả, đối soát các chương trình khuyến mãi từ phòng ban: marketing, ..

Xây dựng ngân sách cho CP cố định

Kiểm tra doanh thu bán hàng, kiểm tra đối chiếu dòng tiền.

Lập kế hoạch thu chi, báo cáo dòng tiền, điều chuyển, lên kế hoạch cân đối dòng tiền và có kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.

Lên báo cáo lãi lỗ của công ty hàng tháng và các báo cáo nội bộ khác khi có yêu cầu.

Các công việc về thuế, làm việc với cơ quan thuế.

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Giới tính: ưu tiên Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH

Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Lương từ 15.000.000 đến 17.000.000 tùy theo năng lực.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

