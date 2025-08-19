Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 CT1 - KĐT Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Mục tiêu công việc

Quản lý toàn bộ công tác kế toán công nợ phải thu, phải trả với khách hàng, đối tác, sàn giao dịch và các bên liên quan. Đảm bảo thông tin công nợ chính xác, kịp thời, minh bạch để hỗ trợ hoạt động tài chính và vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

2. Nhiệm vụ chính

2.1. Quản lý công nợ phải thu

- Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng mua/bán bất động sản.

- Kiểm tra các hợp đồng môi giới, cọc, giữ chỗ, hoa hồng để ghi nhận đúng hạn.

- Đôn đốc, phối hợp với bộ phận kinh doanh thu hồi công nợ đến hạn.

- Lập báo cáo công nợ khách hàng định kỳ hoặc theo yêu cầu.

2.2. Quản lý công nợ phải trả

- Theo dõi chi phí hoa hồng phải trả cho nhân viên kinh doanh và cộng tác viên.

- Kiểm tra các khoản chi phí thanh toán cho sàn, nhà phát triển dự án, nhà cung cấp dịch vụ (marketing, pháp lý...).

- Phối hợp với bộ phận hành chính – nhân sự về chi trả hoa hồng đúng quy trình.

2.3. Kiểm soát nội bộ và quy trình kế toán

- Thiết lập quy trình kiểm soát công nợ chặt chẽ, minh bạch.

- Soát xét định kỳ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo phù hợp với quy định tài chính, pháp luật và chuẩn mực kế toán.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân sự cấp dưới trong phòng.

2.4. Báo cáo và phân tích

- Lập các báo cáo phân tích công nợ (tuổi nợ, tỷ lệ thu hồi...).

- Hỗ trợ CFO và Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định tài chính và chiến lược kinh doanh.

- Phối hợp kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hoặc dịch vụ tài chính.

- Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quy định thuế, luật doanh nghiệp.

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo...), Excel và các công cụ báo cáo.

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, xử lý vấn đề tốt.

- Tư duy logic, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Mức lương 25 - 35tr/tháng + phụ cấp ăn trưa

- Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

