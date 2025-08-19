Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Lập kế hoạch hành động, triển khai các kế hoạch Marketing cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Nghiên cứu và khảo sát thị trường. Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp với phòng kinh doanh, xây dựng các ý tưởng, chính sách bán hàng để đạt mục tiêu kinh doanh chung.

Xây dựng và trực tiếp triển khai các kế hoạch quảng cáo. Theo dõi đánh giá tối ưu thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của công ty, đảm bảo kết quả đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Triển khai và thực hiện các kế hoạch PR nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, kiểm soát và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Xây dựng tài liệu Marketing như: vật phẩm quảng cáo, video, catalogue, tờ rơi…

Quản trị các kênh truyền thông.

Quản lý team Marketing quy mô 2-4 người.

Nữ, từ 25 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Quảng cáo, quản trị kinh doanh, báo chí hoặc chuyên ngành có liên quan.

Đã từng làm việc trong môi trường giáo dục là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, có khả năng làm việc nhóm.

Có tính mục tiêu và cam kết cao.

Thu nhập: Trung bình 15 - 18 triệu VNĐ/ tháng và không giới hạn theo năng lực. Lương cơ bản và thưởng hiệu quả làm việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Phúc lợi: Chế độ BHXH – BHYT – Lễ- Tết…theo quy định của Nhà nước và quy chế công ty. Công ty giáo dục nên có thêm quyền lợi nghỉ hè và nghỉ Tết dài hơn.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ/ Tết (hoặc theo thực tế phát sinh – tối thiểu 2 thứ 7/tháng).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cơ hội làm việc lâu dài, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

