Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Trưởng nhóm Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình Pearl, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch hành động, triển khai các kế hoạch Marketing cho các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Nghiên cứu và khảo sát thị trường. Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp với phòng kinh doanh, xây dựng các ý tưởng, chính sách bán hàng để đạt mục tiêu kinh doanh chung.
Xây dựng và trực tiếp triển khai các kế hoạch quảng cáo. Theo dõi đánh giá tối ưu thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của công ty, đảm bảo kết quả đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Triển khai và thực hiện các kế hoạch PR nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, kiểm soát và xử lý khủng hoảng truyền thông.
Xây dựng tài liệu Marketing như: vật phẩm quảng cáo, video, catalogue, tờ rơi…
Quản trị các kênh truyền thông.
Quản lý team Marketing quy mô 2-4 người.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 25 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Quảng cáo, quản trị kinh doanh, báo chí hoặc chuyên ngành có liên quan.
Đã từng làm việc trong môi trường giáo dục là một lợi thế.
Tư duy sáng tạo, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, có khả năng làm việc nhóm.
Có tính mục tiêu và cam kết cao.

Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trung bình 15 - 18 triệu VNĐ/ tháng và không giới hạn theo năng lực. Lương cơ bản và thưởng hiệu quả làm việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Phúc lợi: Chế độ BHXH – BHYT – Lễ- Tết…theo quy định của Nhà nước và quy chế công ty. Công ty giáo dục nên có thêm quyền lợi nghỉ hè và nghỉ Tết dài hơn.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ/ Tết (hoặc theo thực tế phát sinh – tối thiểu 2 thứ 7/tháng).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cơ hội làm việc lâu dài, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TM06, Pearl 2, số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368281
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DICI MARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH DICI MARK
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH FRESHEN HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH FRESHEN HEALTH
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH METANERGY
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Sun Rock
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm