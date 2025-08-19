Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

CÂU CHUYỆN RICHY Khởi đầu thành lập từ năm 2001 là nhà nhập khẩu tiên phong tại Việt Nam, Richy là đối tác phân phối độc quyền các sản phẩm bánh kẹo cao cấp tại Việt Nam của các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Lambertz (Đức), Elvan (Thổ Nhĩ Kỳ), Apollo (Malaysia)... Đến nay, sau hơn 20 năm phát triển, với bước ngoặt chuyển mình từ nhập khẩu - phân phối sang sản xuất - kinh doanh, Richy Group ngày một lớn mạnh, sở hữu danh mục sản phẩm bánh kẹo chất lượng và đa dạng, được sản xuất bởi hệ thống 3 nhà máy quy mô và công nghệ hiện đại; cùng hệ thống 3 văn phòng tại Hà Nội, - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh, và hơn 120.000 điểm bán, nhà phân phối trên toàn quốc, khẳng định vị thế thương hiệu, Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín tại Việt Nam, tự hào được công nhận Thương hiệu Quốc gia.

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 18 - 22 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

