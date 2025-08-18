Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Richy, số 5 Nguyễn Xuân Nham, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lập và quản lý báo cáo tài chính định kỳ. Tổng hợp và hợp nhất các báo cáo tài chính từ các công ty con và đơn vị kinh doanh trong Group.
Đảm bảo các hoạt động kế toán và tài chính của tập đoàn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh quốc tế
Quản lý hệ thông phần mềm kế toán đảm bảo tất cả dữ liệu kế toán được ghi nhận một các nhất quán và chính xác trên toàn bộ tập đoàn
Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Chuyên môn: Kinh tế, kế toán, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên vị trí kế toán kế toán tổng hợp, trưởng nhóm/ trưởng bộ phận kế toán , ưu tiên công ty lĩnh vực FMCG, hàng gia dụng,...
Từng làm tại các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại sản xuất, có doanh thu lớn trên 50 tỷ/năm
Có kinh nghiệm sâu mảng thuế, hợp nhất BCTC các công ty thành viên trong tập đoàn
Thành thạo tin học văn phòng
Có kiến thức về kế toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán SAP, Misa
Hạch toán các tài khoản
Các loại sổ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
Tổng hợp và phân tích số liệu
Hiểu sâu sắc về việc luân chuyển chứng từ, các chứng từ hợp lý, hợp lệ trong việc hạch toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 18 - 22 triệu đồng/ tháng ( theo kinh nghiệm )
Chính sách đóng BHXH, BHYT, BHTN: Đóng cho người lao động theo đúng quy định luật.
Ngoài chế độ bảo hiểm theo Luật, Công ty còn có chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Chính sách phúc lợi : Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát, lương tháng 13
Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Hội thảo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, toà nhà Richy, tổ 32, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

