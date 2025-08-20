Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEI EDUCATION

Tổ chức Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực CNTT Tổ chức Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực CNTT Nhận thấy rằng việc phát triển và đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng là một nhiệm vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy, Rikkei Education ra đời với vị thế là Tổ chức Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin nền tảng quốc tế, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mới và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong ngành. Nhận thấy rằng việc phát triển và đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng là một nhiệm vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy, Rikkei Education ra đời với vị thế là Tổ chức Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin nền tảng quốc tế, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mới và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong ngành.