Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB

Meditab là một trong những công ty đi đầu thị trường với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thẩm mỹ, chuyên cung cấp thiết bị y tế thẩm mỹ, dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao, set up phòng phẫu, sụn silicone cấy ghép mặt (mũi, cằm, rãnh cười, thái dương,…) Trong đó, có những sản phẩm phân phối độc quyền như bọc đầu mũi Surederm, bọc đầu mũi Supporix, trụ dựng mũi PCL, sụn sinh học ePTFE Superform, sụn silicone Bysil…, và những sản phẩm khác nhập khẩu từ Hàn Quốc, Mỹ. Meditab Mỗi sản phẩm khi đưa ra thị trường đều được công ty nghiên cứu kỹ về chất lượng, nguồn gốc sau đó chọn lọc cẩn thận dưới sự đánh giá của các chuyên gia trong ngành. Đặc biệt, sản phẩm được đóng hộp tiệt trùng công nghệ Plasma, Eo tuyệt đối an toàn khi sử dụng.