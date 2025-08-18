Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB
Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tứ Hiệp
- Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh online & offline.
Tư vấn & bán hàng sản phẩm thiết bị y tế – vật liệu cấy ghép thẩm mỹ.
Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài.
Lập báo giá, hợp đồng khi khách hàng có nhu cầu.
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nam, độ tuổi dưới 45.
Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.
Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực trong công việc.
Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.
Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 6tr + Hoa hồng + Thưởng doanh số.
Được đào tạo bài bản, hỗ trợ công cụ làm việc.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Nghỉ lễ, du lịch hàng năm, bhxh… theo quy định của Nhà nước & Công ty.
Được đào tạo bài bản, hỗ trợ công cụ làm việc.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Nghỉ lễ, du lịch hàng năm, bhxh… theo quy định của Nhà nước & Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI