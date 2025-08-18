Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tứ Hiệp - Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng qua các kênh online & offline.

Tư vấn & bán hàng sản phẩm thiết bị y tế – vật liệu cấy ghép thẩm mỹ.

Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài.

Lập báo giá, hợp đồng khi khách hàng có nhu cầu.

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, độ tuổi dưới 45.

Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.

Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 6tr + Hoa hồng + Thưởng doanh số.

Được đào tạo bài bản, hỗ trợ công cụ làm việc.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Nghỉ lễ, du lịch hàng năm, bhxh… theo quy định của Nhà nước & Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin