Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL
- Hồ Chí Minh: 441B Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh: hotline, fanpage, website, TikTok Shop, Zalo, Shopee, Lazada…
Tư vấn sản phẩm, hướng dẫn đặt hàng, chốt đơn nhanh chóng và hiệu quả
Theo dõi, xác nhận đơn hàng, liên hệ đơn vị vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng hẹn
Tiếp nhận, xử lý khiếu nại và phối hợp các bộ phận liên quan để mang lại trải nghiệm tốt nhất
Thu thập phản hồi, đề xuất cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng
Lập báo cáo tình trạng đơn hàng và các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm CSKH, bán hàng online hoặc telesales là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH theo luật, 12 ngày phép năm
Gắn kết đồng đội qua các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Year-end Party, teambuilding,…
Phát triển nghiệp vụ với các khóa đào tạo chuyên môn và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI