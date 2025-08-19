Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 441B Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh: hotline, fanpage, website, TikTok Shop, Zalo, Shopee, Lazada…
Tư vấn sản phẩm, hướng dẫn đặt hàng, chốt đơn nhanh chóng và hiệu quả
Theo dõi, xác nhận đơn hàng, liên hệ đơn vị vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng hẹn
Tiếp nhận, xử lý khiếu nại và phối hợp các bộ phận liên quan để mang lại trải nghiệm tốt nhất
Thu thập phản hồi, đề xuất cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng
Lập báo cáo tình trạng đơn hàng và các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử
Có kinh nghiệm CSKH, bán hàng online hoặc telesales là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, các khoản thưởng theo quy định công ty
Chế độ BHXH theo luật, 12 ngày phép năm
Gắn kết đồng đội qua các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Year-end Party, teambuilding,…
Phát triển nghiệp vụ với các khóa đào tạo chuyên môn và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 441B Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

