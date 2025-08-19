Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 441B Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh: hotline, fanpage, website, TikTok Shop, Zalo, Shopee, Lazada…

Tư vấn sản phẩm, hướng dẫn đặt hàng, chốt đơn nhanh chóng và hiệu quả

Theo dõi, xác nhận đơn hàng, liên hệ đơn vị vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng hẹn

Tiếp nhận, xử lý khiếu nại và phối hợp các bộ phận liên quan để mang lại trải nghiệm tốt nhất

Thu thập phản hồi, đề xuất cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng

Lập báo cáo tình trạng đơn hàng và các vấn đề phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử

Có kinh nghiệm CSKH, bán hàng online hoặc telesales là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn, các khoản thưởng theo quy định công ty

Chế độ BHXH theo luật, 12 ngày phép năm

Gắn kết đồng đội qua các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Year-end Party, teambuilding,…

Phát triển nghiệp vụ với các khóa đào tạo chuyên môn và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

