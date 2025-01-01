Giới thiệu Công ty CP Công nghệ BTS

Tổ hợp giáo dục Edukid được thành lập với mục tiêu cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao trên thế giới cho các trường học tại Việt Nam. Với 11 năm hoạt động, chúng tôi đã có những đóng góp đáng kể vào công cuộc đổi mới phương pháp giáo duc tại Việt Nam và trở thành đối tác chiến lược của nhiều hệ thống giáo dục. SỨ MỆNH CỦA EduKID: Mang đến cho khách hàng các sản phẩm giáo dục tinh hoa của thế giới để làm nền tảng cho học sinh Việt Nam có một tương lai vững chắc CHIẾN LƯỢC CỦA EduKID: