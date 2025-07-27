Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Quay, dựng video, chỉnh sửa, chụp ảnh sản phẩm và sản xuất hậu kỳ.

- Hỗ trợ các bộ phận khác về vấn đề hình ảnh, mỹ thuật.

- Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và BGĐ;

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan

- Thành thạo các công cụ như Photoshop, Illustrator, ...

- Có kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng video

- Có kiến thức cơ bản và hiểu biết về các nền tảng Social Media.

- Biết thiết kế một số ấn phẩm cơ bản phục vụ hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm (Banner, poster, catalogue, voucher, landingpage ....) là một lợi thế

- Hiểu về tiktok

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Chịu được áp lực trong công việc

- Ưu tiên gắn bó lâu dài

Tại HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 15-18tr triệu vnđ/tháng+ thưởng (Có thể cao hơn tùy theo vị trí và năng lực)

- Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)

- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm

- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định

- Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật theo quy định của công ty

- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển

- Có cơ hội được đi nước ngoài đào tạo về sản phẩm và tham dự các sự kiện công ty

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIOLETPHAM VƯỢNG LỘC PHÁT

