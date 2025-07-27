Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Mức lương
40 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

Công việc chuyên môn:
Giảng dạy các lớp tiếng Anh luyện thi IELTS.
Phân phối khung chương trình, tiến độ giảng dạy tới các lớp, giáo viên. Xử lý các tình huống giáo viên phát sinh (nghỉ đột xuất, chuyển đổi/thay thế giáo viên, xung đột lịch giảng dạy...)
Tìm kiếm và xử lý tài liệu phục vụ cho các chương trình học tiếng Anh.
Thiết kế bài giảng theo mục đích sư phạm của từng chương trình cụ thể.
Nắm vững quy trình chuyên môn và tất cả nội dung chuyên môn có liên quan của môn học, khóa học tiếng Anh được giao để làm tài liệu e-learning, giảng dạy trên lớp.
Hỗ trợ quản lý chuyên môn các lớp học: chấm, chữa bài tiếng Anh học thuật theo hướng dẫn và quy chuẩn, form mẫu đã có sẵn của phòng Học thuật.
Theo dõi tiến độ học tập của học sinh lớp giảng dạy, cập nhật báo cáo kịp thời tiến độ giảng dạy, các vấn đề phát sinh của lớp tới ban giám đốc và đối tác.
Thời gian & Địa điểm làm việc:
1. Thời gian làm việc:
Hành chính: 5,5 ngày/ tuần (hoặc 44 giờ/ tuần) (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h30-17h30) tại Trụ sở Smartcom Việt Nam, Tầng 4, Toà nhà 29T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hành chính
Trụ sở Smartcom Việt Nam
Giảng dạy: trong giờ hành chính và ngoài giời hành chính.
2. Địa điểm giảng dạy:
Trong giờ hành chính: Tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, một số lớp tại Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Smartcom (Hoàng Đạo Thúy, Ocean Park Gia Lâm, Smartcom Đông Anh...)
Ngoài giờ hành chính: Hệ thống trung tâm ngoại ngữ Smartcom (Hoàng Đạo Thúy, Ocean Park Gia Lâm, Smartcom Đông Anh...)
Lưu ý: Các địa điểm dạy học có thể điều chỉnh theo mức độ thuận tiện đi lại của ứng viên; công ty có xe ô tô đưa đón giáo viên đi dạy học.

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Trình độ Cử nhân trở lên, chuyên ngành tiếng Anh tại các trường Đại học, hoặc du học sinh trình độ cử nhân trở lên học bằng tiếng Anh.
Bằng cấp: Trình độ Cử nhân trở lên, chuyên ngành tiếng Anh
Chứng chỉ: IELTS 8.0 trở lên (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) – đối với các ứng viên không phải cử nhân tiếng Anh, đây là chứng chỉ bắt buộc.
Chứng chỉ: IELTS 8.0 trở lên
Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh: 5 năm.
Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, thái độ làm việc tích cực.
Khả năng lập kế hoạch, thuyết trình, quản lý công việc, quản lý đội nhóm.
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn.
Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office, Google Office Suite...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hành chính: 15.000.000 đ – 25.000.000 đ/tháng.
15.000.000 đ – 25.000.000
Lương giảng dạy: 300.000 – 500.000/giờ dạy (Pre A1 – B1); 400.000 – 600.000đ/giờ dạy (B2 – C2). Một ca dạy học từ 2 giờ - 3 giờ dạy.
300.000 – 500.000
400.000 – 600.000đ
Một ca dạy học từ 2 giờ - 3 giờ dạy.
(Tổng thu nhập tháng từ 40.000.000 – 70.000.000 đ)
Hỗ trợ: chi phí gửi xe; chi phí đi lại (có điều kiện).
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tiếp xúc đối tác học thuật cao cấp trong nước và quốc tế.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động, chế độ nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa 29T2 Trung Hòa, Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

