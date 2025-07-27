Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 21, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tập hợp chứng từ, hoá đơn phát sinh hàng ngày
Hạch toán chứng từ , hoá đơn đầu vào
Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng
Lập và nộp các tờ khai thuế
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Lập báo cáo về Thuế, BCTC Theo quy định .
Kiểm soát, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ: thu/chi, công nợ, ngân sách, tài sản, kho, lương...
Lập báo cáo tài chính nội bộ (theo tháng/quý/năm) và báo cáo quản trị bằng tiếng Việ
Các công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp
Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng quy định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế
Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, hòa đồng.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của Người lao động theo pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)... thưởng các ngày lễ tết: 8/3, 20/10, tết dương lịch, sinh nhật, chế độ nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo bài bản, thường xuyên về kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI