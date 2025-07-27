Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tập hợp chứng từ, hoá đơn phát sinh hàng ngày

Hạch toán chứng từ , hoá đơn đầu vào

Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng

Lập và nộp các tờ khai thuế

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Lập báo cáo về Thuế, BCTC Theo quy định .

Kiểm soát, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ: thu/chi, công nợ, ngân sách, tài sản, kho, lương...

Lập báo cáo tài chính nội bộ (theo tháng/quý/năm) và báo cáo quản trị bằng tiếng Việ

Các công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp

Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng quy định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế

Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: mức lương từ 8 – 15 triệu

Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, hòa đồng.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của Người lao động theo pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)... thưởng các ngày lễ tết: 8/3, 20/10, tết dương lịch, sinh nhật, chế độ nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo bài bản, thường xuyên về kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin