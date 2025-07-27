Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tập hợp chứng từ, hoá đơn phát sinh hàng ngày
Hạch toán chứng từ , hoá đơn đầu vào
Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng
Lập và nộp các tờ khai thuế
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Lập báo cáo về Thuế, BCTC Theo quy định .
Kiểm soát, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ: thu/chi, công nợ, ngân sách, tài sản, kho, lương...
Lập báo cáo tài chính nội bộ (theo tháng/quý/năm) và báo cáo quản trị bằng tiếng Việ
Các công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp
Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng quy định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế
Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: mức lương từ 8 – 15 triệu
Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, hòa đồng.
Hưởng đầy đủ quyền lợi của Người lao động theo pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)... thưởng các ngày lễ tết: 8/3, 20/10, tết dương lịch, sinh nhật, chế độ nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo bài bản, thường xuyên về kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CX VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

