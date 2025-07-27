Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà số 189A
- Nguyễn Ngọc Vũ
- Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng nội dung cho fanpage, website, kịch bản video
Lên nội dung kịch bản quay các dự án của công ty
Lên ý tưởng truyền thông, phát triển thương hiệu cho công ty
Lập kế hoạch content hàng tháng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết nội dung cho fanpage, website, kịch bản clip
Có khả năng thiết kế ảnh là 1 lợi thế
Có kiến thức về nội thất là 1 lợi thế
Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập, thái độ tích cực.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu/tháng
Ăn trưa tại công ty (công ty có đầu bếp nấu ăn)
Có chỗ ngủ trưa
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
