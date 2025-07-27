Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà số 189A - Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung cho fanpage, website, kịch bản video

Lên nội dung kịch bản quay các dự án của công ty

Lên ý tưởng truyền thông, phát triển thương hiệu cho công ty

Lập kế hoạch content hàng tháng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết nội dung cho fanpage, website, kịch bản clip

Có khả năng thiết kế ảnh là 1 lợi thế

Có kiến thức về nội thất là 1 lợi thế

Có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập, thái độ tích cực.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 15 triệu/tháng

Ăn trưa tại công ty (công ty có đầu bếp nấu ăn)

Có chỗ ngủ trưa

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM

