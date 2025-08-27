Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107/6/32 Đường số 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy định.

Xuất hàng hóa theo phiếu giao hàng đã được duyệt.

Kiểm tra chất lượng và nhập kho hàng hóa theo chứng từ mua hàng hoặc phiếu sản xuất.

Điều phối và sắp xếp lịch giao hàng.

Kiểm tra định mức tồn kho, thực hiện đề xuất sản xuất hoặc thu mua.

Nhận hàng thu hồi và kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm thu hồi (nếu có).

Kiểm kê kho thực tế hàng tháng, hàng quý, giải trình các sai lệch số liệu (mất hàng, dư hàng) với bộ phận liên quan và đề xuất giải pháp khắc phục.

Báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý kho.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam có sức khỏe tốt

Kinh nghiệm Quản lý kho và điều phối giao hàng từ 1 năm trở lên

Sử dụng máy tính, zalo thành thạo

Phụ cấp thêm nếu có Bằng lái xe B2

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Nhanh nhẹn, chủ động, thái độ cầu thị tốt.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 đến 10 triệu

Phụ cấp cơm trưa, điện thoại

Lương tháng 13 và thưởng Tết dựa theo thời gian và hiệu suất làm việc.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật khi kí HĐLĐ.

12 ngày phép năm

Nghỉ Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển

