Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Menas Mall – 60A Trường Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận, kiểm, xử lý hàng hóa từ nhà cung cấp.

Dán tem, kiểm tra chứng từ, phân bổ hàng cho các quầy.

Theo dõi đơn hàng, lập biên bản hàng lỗi – hư hỏng.

Nhập – trả kho trên hệ thống, điều chỉnh giá.

Sắp xếp kho gọn gàng, đúng khu vực, kiểm soát tem – HSD.

Bảo quản hàng hóa, kiểm kê định kỳ, chịu trách nhiệm khi xảy ra thất thoát.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20–40; ưu tiên ứng viên nam.

Sức khỏe tốt, chịu khó, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

Có kinh nghiệm làm kho là lợi thế (không bắt buộc).

Biết sử dụng điện thoại/smartphone để nhập liệu, chụp ảnh hàng hóa.

Sẵn sàng tăng ca, làm việc theo ca khi cần.

Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 – 9 triệu/tháng, tùy năng lực.

Phụ cấp ăn ca 1,200,000 VND/tháng theo quy định công ty.

Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, xét thưởng theo hiệu quả công việc.

Tham gia team building, liên hoan nội bộ, các hoạt động gắn kết.

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, được hướng dẫn tận tình.

Không yêu cầu trình độ cao, được đào tạo khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS

