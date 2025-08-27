Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Phú Đông 25, phường An Phú Đông, Q12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm đếm và nhập kho hàng hóa từ nhà cung cấp, lô hàng nhập khẩu hoặc hàng trả về.

- Xuất kho hàng hóa theo phiếu xuất cho:

Đại lý, cửa hàng bán sỉ

Đơn hàng bán lẻ trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop...)

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa khi nhập – xuất (đúng mẫu mã, số lượng, chất lượng, hạn sử dụng).

- Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho khoa học, dễ lấy, đúng tiêu chuẩn bảo quản (đặc biệt với sản phẩm mẹ & bé).

- Theo dõi và cập nhật số liệu tồn kho hàng ngày trên phần mềm quản lý kho/kế toán (MISA, KiotViet, Odoo...).

- Đối chiếu tồn kho thực tế – số liệu định kỳ (hàng tuần/tháng/quý) và báo cáo cho cấp quản lý.

- Quản lý vật tư đóng gói (thùng carton, băng keo, tem nhãn...) phục vụ bán lẻ trên sàn.

- Phối hợp với bộ phận kế toán, bán hàng, vận hành sàn TMĐT để xử lý đơn hàng chính xác, kịp thời.

- Đảm bảo an toàn kho: PCCC, an ninh, vệ sinh, nhiệt độ – độ ẩm phù hợp.

- Đảm bảo hàng hóa được xuất kho đúng thời gian cho đại lý, cho các đơn vị vận chuyển và sàn

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý kho / Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25 – 40 tuổi.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên ngành Kế toán, Quản trị kho, Logistics).

- Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm làm thủ kho, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), mẹ & bé, hoặc TMĐT.

- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm quản lý kho (MISA, KiotViet)

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và thời gian cao điểm (sale lớn, nhập hàng container).

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 – 12 triệu VNĐ/tháng (có thể thương lượng theo năng lực).

- Thưởng năng suất + Thưởng lễ/Tết + Thưởng cuối năm.

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT

