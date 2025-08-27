Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 240 Lý Chính Thắng, P9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng đi theo đoàn.
Xây dựng, báo giá và thiết kế chương trình tour đoàn (GIT) phù hợp nhu cầu khách hàng.
Làm việc với đối tác trong và ngoài nước (đại lý, OTA, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển…) để triển khai dịch vụ.
Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch của phòng kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm inbound khách đoàn (GIT).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá trở lên (biết thêm ngoại ngữ khác là lợi thế).
Thành thạo tin học văn phòng, OTA, các kênh bán du lịch online.
Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng hiệu quả kinh doanh.
Được tham gia famtrip, đào tạo định kỳ, phát triển kỹ năng và mở rộng quan hệ quốc tế.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN
