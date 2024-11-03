Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 17 Lê Văn Tách, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát, theo dõi chất lượng đầu vào và các khâu (sơ chế/xuất hàng/tồn kho) của các nhóm hàng gồm nông sản (rau, củ, quả,...), FMCG theo đúng tiêu chuẩn công ty áp dụng. Đánh giá tỉ lệ hao hụt hàng kém chất lượng và đề xuất giải pháp Khuyến cáo và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát chất lượng hàng hóa tại Kho. Làm việc tại Kho tổng: 17 Lê Văn Tách, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Ca làm việc: xoay ca 08h00 - 17h00 và ca 14h00 - 22h30 Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm tương đương liên quan đến lĩnh vực thực phẩm Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Quản lý chất lượng Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng quan sát tốt, có khả năng phát hiện lỗi và vấn đề Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Làm việc 6 ngày/tuần.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương. Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương. Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc theo tháng Bảo hiểm sức khỏe FPT Care, khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm. Tặng quà sinh nhật, Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

