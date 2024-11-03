Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
- Bình Dương: 17 Lê Văn Tách, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Dĩ An
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm soát, theo dõi chất lượng đầu vào và các khâu (sơ chế/xuất hàng/tồn kho) của các nhóm hàng gồm nông sản (rau, củ, quả,...), FMCG theo đúng tiêu chuẩn công ty áp dụng.
Đánh giá tỉ lệ hao hụt hàng kém chất lượng và đề xuất giải pháp
Khuyến cáo và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát chất lượng hàng hóa tại Kho.
Làm việc tại Kho tổng: 17 Lê Văn Tách, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Ca làm việc: xoay ca 08h00 - 17h00 và ca 14h00 - 22h30
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm tương đương liên quan đến lĩnh vực thực phẩm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Quản lý chất lượng
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng quan sát tốt, có khả năng phát hiện lỗi và vấn đề
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Làm việc 6 ngày/tuần.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận 100% lương.
Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc theo tháng
Bảo hiểm sức khỏe FPT Care, khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.
Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.
Tặng quà sinh nhật, Lễ, Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
