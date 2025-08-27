Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra, xử lý, lưu trữ hóa đơn chứng từ hàng ngày của phòng , mua sắm , phân bổ vật tư tiêu hao toàn viện
• Kiểm tra,kiểm soát tồn kho vật tư bảo trì, làm PR, PO đề nghị mua hàng
• Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của kho thiết bị y tế, vật tư tiêu hao
• Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực
Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng kiểm kê, sắp xếp hàng hóa khoa học.
Sử dụng được máy vi tính cơ bản (Excel, phần mềm kho).
Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và tập đoàn: BHXH, BHYT, BHNT và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Sun Care,
Hỗ trợ nhà ở, công tác phí, thâm niên, chính sách an cư lạc nghiệp, thưởng Lễ/Tết,... sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác của tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập