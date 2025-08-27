Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

• Kiểm tra, xử lý, lưu trữ hóa đơn chứng từ hàng ngày của phòng , mua sắm , phân bổ vật tư tiêu hao toàn viện

• Kiểm tra,kiểm soát tồn kho vật tư bảo trì, làm PR, PO đề nghị mua hàng

• Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của kho thiết bị y tế, vật tư tiêu hao

• Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực

Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng kiểm kê, sắp xếp hàng hóa khoa học.

Sử dụng được máy vi tính cơ bản (Excel, phần mềm kho).

Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và tập đoàn: BHXH, BHYT, BHNT và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Sun Care,

Hỗ trợ nhà ở, công tác phí, thâm niên, chính sách an cư lạc nghiệp, thưởng Lễ/Tết,... sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển

